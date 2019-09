LIVE | Max begint in Italiaanse regen aan GP-weekend op Monza

Crashen in de keuken ‘Formule 1 is zo populair omdat het gevaarlijk is’

2 september In de serie ‘Crashen in de Keuken’ van Ziggo Sport blikt Rob Kamphues samen met Robert Doornbos terug op het afgelopen Formule 1-weekend. De aflevering is hier te zien. Dit weekend ging het vooral over het tragische ongeval in de Formule 2 van Anthoine Hubert, die zaterdag het leven liet na een horrorcrash op het circuit van Spa-Francorchamps.