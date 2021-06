LIVE | Lunchpauze voor Verstappen en co, tweede training begint om 14.00 uur

Samenvatting Braziliaan Castrone­ves (46) wint Indy500 voor de vierde keer, Van Kalmthout finisht als achtste

30 mei Hélio Castroneves heeft editie 105 van de wereldberoemde Indy500 gewonnen. De 46-jarige Braziliaan was de beste voor het oog van 135.000 toeschouwers op de Indianapolis Motor Speedway. Hij won daar eerder al in 2001, 2002 en 2009. De ervaren Braziliaan besliste een spannend gevecht met de Spanjaard Álex Palou in zijn voordeel. Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout eindigde als achtste op het befaamde ‘oval’ van Indianapolis.