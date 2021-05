LIVE | Lunchpauze voor coureurs en teams, tweede training start om 15.00 uur

Samenvatting Soevereine Verstappen wint glijspekta­kel op Imola, Hamilton beperkt schade

18 april Nog nooit won Max Verstappen zó vroeg in het seizoen. Na de tweede plaats in Bahrein was de 23-jarige Nederlander in Imola dé winnaar van het gedroomde duel in de Formule 1 met Lewis Hamilton. Bij de start al verschalkte hij de wereldkampioen, die een pittige middag kende, maar nog wel maximaal presteerde en de leiding in het WK behield.