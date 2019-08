LIVE | Komt iedereen zonder kleerscheuren door de laatste training?

Pérez rijdt de komende drie jaar ook voor Racing Point

30 augustus Sergio Pérez rijdt ook de komende drie jaar in de Formule 1 voor Racing Point, de renstal die de voorbije jaren Force India heette. De 29-jarige Pérez komt sinds 2014 uit voor dit team. De Mexicaan debuteerde in 2011 in de koningsklasse van de autosport bij Sauber en verhuisde na twee jaar naar McLaren.