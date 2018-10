LIVE | Kan Verstappen ook in tweede vrije training imponeren?

Hamilton: Op mijn vijfde wereldti­tel zal ik het meest trots zijn

8:55 Lewis Hamilton beschouwt zijn komende vijfde wereldtitel als de beste prestatie in zijn schitterende carrière in de Formule 1. ,,Op deze titel zal ik waarschijnlijk het meest trots zijn en ook het meest waarderen, zeker als ik het vier met de overwinning in de Grand Prix van Mexico. Dat zou een extra bonus zijn’', liet de Britse Mercedes-coureur weten.