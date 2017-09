LIVE: Kan Verstappen goede eerste training een vervolg geven?

Goedemiddag en welkom bij de liveblog voor de tweede vrije training van de Grand Prix van Singapore. Om 14.30 uur mogen de coureurs daadwerkelijk in het donker gaan racen! Max Verstappen eindigde in de eerste training nog als derde. Kan hij dat nu een vervolg geven? Het is via ons liveblog te volgen, na afloop volgt de videosamenvatting. De training is daarnaast live op Ziggo Sport.