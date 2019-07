LIVE | Kan Verstappen aanval doen op voorste startrij?

Vrije training 2 Gasly crasht in middagtrai­ning, vijfde tijd Verstappen

26 juli Bij de tweede vrije training van de Grand Prix van Duitsland is Max Verstappen tot de vijfde tijd gekomen (1.14,133). De Limburger zag hoe de Ferrari’s wederom het snelst waren in de hitte op Hockenheim, gevolgd door de beide Mercedessen. Voor Red Bull-collega Pierre Gasly eindigde de tweede oefensessie in mineur.