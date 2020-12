LIVE | Hoe vergaat het Verstappen in Bahreinse avondtraining?

Formule 1 Crash Albon en verdwaalde hond: Verstappen tweede achter Hamilton in incident­rij­ke vrije training

27 november Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de GP van Bahrein een tweede tijd genoteerd. Lewis Hamilton was op softbanden het snelst met 1.28.971. Verstappen volgde, met mediumbanden, op +0.347. Valtteri Bottas werd derde. De tweede vrije training was er eentje met twee rode vlaggen: eerst door een crash van Alexander Albon, kort daarna door een verdwaalde hond.