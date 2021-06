LIVE | Hoe brengen Verstappen en co het ervan af in generale voor kwalificatie?

Video Gecrashte Leclerc wacht af na pole: ‘Ik schaam me dat ik met mijn auto in de muur ben beland’

22 mei Charles Leclerc pakte in Monaco zijn achtste pole position van zijn carrière. De coureur van Ferrari belandde met zijn auto wel in de muur en maakt zich zorgen om zijn versnellingsbak. De Grand Prix van het prinsendom ligt hem niet bepaald ondanks dat het zijn thuisbasis is.