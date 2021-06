LIVE | Hoe begint Verstappen aan het weekend in Frankrijk?

Samenvatting Voortijdi­ge exit Verstappen na crash in derde vrije training in Bakoe

5 juni Max Verstappen heeft geen optimale generale repetitie achter de rug voor de kwalificatie in Azerbeidzjan. Met nog iets meer dan een halfuur te gaan in de slottraining, zette de Nederlander zijn Red Bull in de boarding. Pierre Gasly (1.42,251) klokte uiteindelijk de snelste tijd, voor Sergio Pérez.