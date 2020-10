LIVE | Hamilton scherpt snelste tijd nog eens aan, Verstappen ook begonnen

video Verstappen ondanks botsing tweede, wederom snelste tijd voor Bottas

23 oktober Nog geen halve training bleef er na al het oponthoud over voor de Formule 1-coureurs in Portugal. Toen de vlag gezwaaid werd stond Max Verstappen (1.18,535) ondanks een botsing met Lance Stroll op de tweede plaats, achter Valtteri Bottas (1.17,940) die opnieuw het snelst was.