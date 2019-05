LIVE | ‘GP Zandvoort moet herinnering voor het leven zijn’

Vettel zet wereldti­tel al uit zijn hoofd: ‘Mercedes ligt ver voor op ons’

12 mei Ferrari-coureur Sebastian Vettel heeft na vijf races de wereldtitel in de Formule 1 al uit zijn hoofd gezet. De Duitser ervoer in de Grand Prix van Spanje dat zijn rode bolide het in snelheid aflegt tegen die van Mercedes. Ook de Red Bull van Max Verstappen is zelfs beter. ,,Het heeft geen enkele zin op dit moment met de wereldtitel bezig te zijn. We moeten het van race tot race bekijken’', verzuchtte de viervoudig wereldkampioen.