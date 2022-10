LIVE Formule 1 | Verstappen en co testen nieuwe banden voor Pirelli, Alonso moppert op Hamilton

Alle seinen op groen voor tijd­perk-Max Verstappen: ‘Nu al een van de grootsten aller tijden’

Met zijn tweede titel op rij lijkt Max Verstappen (25) vertrokken voor een dominante regeerperiode in de Formule 1. Slechts tien coureurs deden het hem voor, back-to-back een titel winnen. ,,Die tweede titel maakt Max al one of the greatest en hij heeft nog vele jaren voor zich.’’

10 oktober