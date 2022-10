LIVE Formule 1 | Stuivertje wisselen tussen Max Verstappen en Mercedes op opdrogende baan

Leclerc start vooraan ‘Perfect gepositio­neer­de’ Max Verstappen moet ronde afbreken vanwege gebrek aan brandstof

Zijn eerste kans op de titel start Max Verstappen morgen pas vanaf de achtste plaats in Singapore. De Limburger deed lang mee om de snelste plaats in Q3, maar brak een snelle ronde af en werd in zijn slotronde door het team vlak voor de finish naar de box gedirigeerd. De man op pole morgen in Singapore: zijn grootste overgebleven WK-concurrent Charles Leclerc.

1 oktober