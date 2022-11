LIVE Formule 1 | Ook Max Verstappen begint aan laatste raceweekend van het jaar

vrije training 2In tegenstelling tot een jaar geleden, zijn de kaarten in het wereldkampioenschap ditmaal al geschud wanneer de Formule 1 aankomt in Abu Dhabi. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Max Verstappen dit succesjaar niet wil afsluiten met zijn vijftiende zege. Na eerder op de dag vanaf de zijlijn te hebben toegekeken, stapt de Nederlander vanaf 14.00 uur zelf weer in. In dit liveblog mis je geen moment!