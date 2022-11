LIVE Formule 1 | Max Verstappen zet puntjes op de i richting Braziliaanse sprintrace

Podcast Formule 1 | ‘Sebastian Vettel rekent op 16 overwinnin­gen voor Max Verstappen’

Een historische zege van Max Verstappen in Mexico. Zijn veertiende in het seizoen en daarmee is de Nederlander de Formule 1-coureur met de meeste zeges ooit in een seizoen. Over die race praat Etienne Verhoeff na met F1-watcher Marijn Abbenhuijs in de podcast Pitstop.

31 oktober