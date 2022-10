LIVE Formule 1 | Max Verstappen wil na goede start weglopen bij Lewis Hamilton en co

Podcast Formule 1 | ‘Max Verstappen en Red Bull wilden Dietrich Mateschitz eren’

En daar was zege nummer 13 voor Max Verstappen dit seizoen. Al was het geen makkelijke overwinning in Amerika. Hij moest er, door een foute pitstop, hard voor werken. Maar de Nederlander was weer de beste en Red Bull won het constructeurskampioenschap. In een nieuwe Pitstop blikt Etienne Verhoeff met AD F1 watcher Marijn Abbenhuijs vanuit Amerika terug op de race.

