LIVE Formule 1 | Max Verstappen valt in eerste training stil met probleem aan versnellingsbak

Max Verstappen benoemd tot Officier in de Orde van Oran­je-Nas­sau: 'Wat een ambassa­deur voor ons land'

Max Verstappen, de eerste Nederlandse Formule 1-wereldkampioen, is vandaag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De coureur van Red Bull kreeg vandaag deze koninklijke onderscheiding uit handen van minister van Sport Conny Helder. De onderscheiding is de vierde graad in de orde.

1 september