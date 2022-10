LIVE Formule 1 | Max Verstappen spint in snelle ronde, Nyck de Vries voorlopig onderaan

Lewis Hamilton (37) verwacht snel akkoord over nieuw contract: ‘Ik wil blijven racen’

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat de komende maanden met het Formule 1-team van Mercedes praten over een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt eind volgend jaar af, maar de 37-jarige Brit wil graag nog even door met racen bij Mercedes. ,,We gaan het erover hebben en zullen een akkoord sluiten”, zei de coureur in een interview.

