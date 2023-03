LIVE Formule 1 | Max Verstappen komt bij simulatie kwalificatie niet aan toptijd Fernando Alonso

Felipe Drugovich vervangt geblesseer­de Lance Stroll bij Aston Martin tijdens eerste testdag

Lance Stroll zal deze week niet deelnemen aan de testdagen in Bahrein. De Formule 1-coureur van Aston Martin zou tussen donderdag en zaterdag anderhalve dag in actie komen met de nieuwe bolide, maar de 24-jarige Canadees is geblesseerd geraakt bij een fietsongeluk. Test- en reservecoureur Felipe Drugovich vervangt Stroll donderdagochtend.