LIVE Formule 1 | Max Verstappen blijft uitlopen op achtervolgers

GP van HongarijeMax Verstappen weet weer hoe het voelt om verslagen te worden. Dat gebeurde gisteren in de kwalificatie, maar ook in Hongarije worden de punten natuurlijk pas in de race verdeeld. Stelt de WK-leider orde op zaken, of wint Red Bull Racing voor het eerst in 2023 eens níét? In ons liveblog mis je geen moment!