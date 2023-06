LIVE Formule 1 | Luister hier live naar de Formule 1 in Barcelona

Met samenvatting Max Verstappen wil zijn eigen foutje rechtzet­ten: 'Minimaal tweede is een realisti­sche doelstel­ling’

Max Verstappen moet in de Grand Prix van Miami vanaf plek 9 op de overwinning gaan jagen. De wereldkampioen had botte pech in de derde sessie van de kwalificatie in Florida. Maar hij nam het vooral zichzelf kwalijk dat hij geen kans had gekregen om Sergio Pérez voor te blijven.