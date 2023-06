LIVE Formule 1 | Kapotte camera's houden Max Verstappen en Nyck de Vries langdurig binnen

Red Bull stelt Nyck de Vries gerust en ziet hoofdinge­ni­eur Rob Marshall vertrekken

Nyck de Vries hoeft voorlopig niet te vrezen voor zijn stoeltje bij AlphaTauri in de Formule 1. Topadviseur Helmut Marko van Red Bull, die een grote stem heeft in de rijdersbezetting van het zusterteam van Red Bull, toonde zich tevreden met de verrichtingen van de Nederlander afgelopen zondag in de Grote Prijs van Monaco.