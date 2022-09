LIVE Formule 1 | Jarige Max Verstappen opent weekend dat hem tweede titel kan brengen

Rus­sisch-Israëli­sche Robert Shwartzman (22) mag zich in VS bewijzen bij Ferrari

Het Formule 1-team van Ferrari laat de 22-jarige coureur Robert Shwartzman eind volgende maand in de Verenigde Staten debuteren in een GP-weekeinde. De Israëlische coureur mag zich bewijzen tijdens de eerste vrije training in Austin, op 21 oktober.

15 september