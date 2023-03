LIVE Formule 1 | Bloedstollende strijd dient zich aan, pakt Max Verstappen pole position?

Christian Horner ziet ‘volop honger’ bij Max Verstappen en Red Bull: ‘Iedereen is er klaar voor’

Voor het eerst sinds lange tijd is Red Bull de topfavoriet voor het winnen van de wereldtitel bij de constructeurs, tot vreugde en opluchting van teambaas Christian Horner. Maar stilzitten is er niet bij, blijkt tijdens de testdagen in Bahrain. Het team van Max Verstappen wil zich nu doorontwikkelen.