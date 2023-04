LIVE Formule 1 | Beluister hier live naar alle sessies bij de Grand Prix van Azerbeidzjan

Met samenvatting Spinnende Max Verstappen in eerste rondjes meteen veel sneller dan de rest ‘down under’

Max Verstappen heeft zijn zinnen dit weekend gezet op zijn allereerste Formule 1-zege in Australië. Het begin is gemaakt, want in de eerste sessie op Albert Park was de wereldkampioen bijna een halve seconde sneller dan zijn eerste achtervolger Lewis Hamilton. Teamgenoot en misschien wel grootste concurrent Sergio Pérez zorgde nog niet voor vergelijkingsmateriaal.