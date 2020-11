LIVE | Eerste vrije training van start in Bahrein, Verstappen als eerste de baan op

Samenvatting VT2 Verstappen wil ophelde­ring over het gladde asfalt in Istanbul: ‘Grip kan niet slechter’

13 november Max Verstappen wil samen met de andere coureurs uit de Formule 1 opheldering over de staat van het circuit in Istanbul. ,,De grip hier kan niet slechter worden, het is alsof we op ijs rijden”, zei de coureur van Red Bull op Verstappen.com na de trainingen voor de Grote Prijs van Turkije, waarin hij in beide sessies ondanks het gladde asfalt de snelste was.