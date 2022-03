LIVE | Chaotische kwalificatie weer hervat: pakt Max Verstappen pole in Djedda?

Klaar voor kwalificatie Max Verstappen ook in slottrai­ning het snelst, Mercedes toont eindelijk wat snelheid

Max Verstappen is klaar voor de eerste kwalificatie van het seizoen. Ook in een enerverend laatste trainingsuur waarin de teams zich er nog even voor gingen zitten was de wereldkampioen het snelst, wederom vlak voor Charles Leclerc. Ook de Mercedessen toonden op de valreep dan toch wat snelheid, dus het lijkt erop dat we ons kunnen gaan opmaken voor een interessante kwalificatie later vanmiddag (16.00 uur Nederlandse tijd).

19 maart