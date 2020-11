Liefde tussen Vettel en Ferrari is over: ‘Ik heb niks gepresteerd’

GP van Turkije Hamilton in stijl naar histori­sche zevende wereldti­tel, bijrol spinnende Verstappen

15 november Alsof zeven WK-titels nog niet imposant genoeg is, sleepte Lewis Hamilton zijn eerste kans op die zevende titel ook meteen binnen in stijl. Gestart als zesde liet hij in een chaotisch Turks waterballet met een onverwachte overwinning nog eens zien waarom hij statistisch gezien de beste Formule 1-coureur ooit is. ,,Deze is voor alle kinderen met een droom. Niets is onmogelijk.”