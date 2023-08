Lichte regen verwacht tijdens thuisrace Max Verstappen in Zandvoort

Concurren­tie stilaan moedeloos van succes Max Verstappen: ‘Ik wacht maar gewoon mijn tijd af’

Nog tien races te gaan en natuurlijk is Max Verstappen allang niet meer in te halen. Een perspectief dat de concurrentie mismoedig maakt. ,,Maakt hij één foutje dan moeten we profiteren. Alleen: Max maakt amper fouten.”