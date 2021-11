Lewis Hamilton zit in de piepzak na nieuwe aanval Max Verstappen: ‘Ik denk dat ik nu overal moet winnen’

Door Arjan Schouten



Nooit zat Mercedes zo laat in het Formule 1-seizoen zo in de piepzak als nu. Voelde het verlies in Texas al als een kantelpunt, de GP van Mexico voelde weer als een linkse directe. Natuurlijk was de Duitse renstal met enige reserves naar de ijle Mexicaanse lucht getrokken, waar Red Bull al vaker niet te kloppen bleek. Maar met een opvallend sterk één-tweetje in de kwalificatie sloop er toch weer hoop in, die in de race echter weer de grond in werd geboord.