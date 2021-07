Lewis Hamilton weet van geen ophouden: nieuw contract bij Mercedes

Hamilton verwacht veel van de komende jaren met Mercedes. ,,Het is moeilijk voor te stellen dat ik alweer bijna negen jaar met dit geweldige team samenwerk en ik ben enorm blij dat we dit twee jaar langer blijven doen. We hebben al zo enorm veel bereikt met elkaar, maar ik geloof dat er zowel op als naast het circuit nog meer mogelijk is. Ik ben ontzettend trots op hoe Mercedes mij heeft gesteund gedurende mijn strijd voor meer diversiteit en gelijkheid in onze sport. Mercedes keek naar zichzelf en heeft gezorgd voor een meer divers team en een meer inclusief milieu.”

Nieuw tijdperk

De 36-jarige Brit erkent dat er een spannende tijd aanbreekt in de Formule 1. ,,Er komt een nieuw tijdperk aan wat betreft de auto. Dat is een enorme uitdaging en ik kan niet wachten wat we samen kunnen bereiken.” Teambaas Toto Wolff sluit zich aan bij de woorden van zijn coureur. ,,Nu het nieuwe tijdperk in de Formule 1 voor de deur staat, is er geen betere coureur te bedenken om in je team te hebben dan Lewis. Zijn prestaties in de sport spreken voor zich en met zijn ervaring, snelheid en racekwaliteiten is hij nu beter dan ooit. We kijken ook uit naar de uitdaging die er ligt voor dit seizoen en daarom wilden we de contractonderhandelingen snel afronden, zodat er geen afleidingen zijn en Lewis zich kan focussen op zijn prestaties. Ik heb altijd gezegd dat Lewis altijd bij Mercedes mag blijven zo lang het vuur voor het racen brandt bij hem.”