Lewis Hamilton van mopperen en klagen naar opgewekt en positief: ‘Dit geeft mij veel hoop’

Glimlachend rijdt hij op zijn stepje door de paddock van Montreal. Vrolijk zwaaiend naar zijn fans. Het is een iconisch beeld in de Formule 1. Lewis Hamilton en zijn vervoersmiddel. Snel nadat hij in actie is gekomen ook alweer gekleed in een modieuze broek in een vrolijke kleur. Je weet het meteen als hij voorbij komt, vanwege het hysterische gegil dat opzwelt als hij in de buurt is. Mateloos populair is de inmiddels 37-jarige Brit bij het grote publiek nog steeds.