Lewis Hamilton over Piquet en Ecclestone: ‘Waarom geven we het oude geluid een podium?’

Voorafgaand aan zijn thuisrace op Silverstone ging bij het persmoment van Lewis Hamilton natuurlijk maar over één ding: de racistische uitspraken van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet aan zijn adres. ,,Het gaat me niet om de uitspraken van één individu, het gaat me om het grotere plaatje.”

Door Arjan Schouten



Vooropgesteld, racisme is een spook waar Lewis Hamilton wel vaker mee te maken heeft gehad. Hij wil het toch even benadrukken als de journalisten op Silverstone over de onlangs opgedoken uitspraken van Nelson Piquet beginnen. De Braziliaan noemde hem in een interview in zijn thuisland een neguinho, wat vertaald kan worden als de neerbuigende term ‘zwartje’.

,,Het is niks nieuws voor me, racisme, kritiek en negativiteit, daar heb ik al heel lang mee te maken”, aldus Hamilton, die steun kreeg van alle kanten in en buiten de paddock. ,,Daar ben ik iedereen dankbaar voor, dat doet me goed. Maar het gaat mij niet om de uitspraak van één individu, meer om het grote plaatje. Ik begrijp niet waarom we de stemmen uit het verleden maar een platform blijven geven.”

Amper bijgekomen van de controversiële uitspraken van Piquet viel hij vanmorgen vroeg bijna uit bed van verbazing toen hij oud Formule 1-baas Bernie Ecclestone live op de Britse tv een poging zag doen om de oorlog in Oekraïne goed te praten. Ecclestone liet optekenen dat hij Vladimir Poetin een uitstekende zakenman vindt waar hij desnoods ‘een kogel voor op wil vangen’.

,,Weer zo’n perfect voorbeeld van een geluid waar deze wereld helemaal geen behoefte aan heeft”, aldus Hamilton. ,,Neem als organisatie je verantwoordelijkheid, want je weet wat je krijgt als je zo’n gesprek opneemt. We hoeven niet te horen hoe iemand gelooft in deze oorlog, het om het leven brengen van duizenden onschuldige mensen. Ik kan niet geloven wat ik allemaal heb gehoord…”

Formule 1 is een sport die probeert te veranderen, tal van initiatieven heeft om bijvoorbeeld meer diversiteit in de paddock te krijgen, met We Race As One zelfs een actieve stuurgroep heeft die racisme tegen wil gaan. Maar dat is de Formule 1 van nu en oude boegbeelden van de sport lopen duidelijk niet in de pas met die denkbeelden.

,,Ik denk dat er de laatste weken geen dag voorbij is gegaan, dat een ouder iemand uit deze sport iets negatiefs over me heeft gezegd, me ten val heeft proberen te brengen. Maar ik ben er nog, hè. Waarom geven we ze maar een platform? Ze gaan niet mee met hun tijd mee, willen blijkbaar niet eens veranderen. Het helpt gewoon niet als we dat geluid maar een podium blijven bieden.”

