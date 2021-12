Lewis Hamilton ontloopt straf in Jeddah, wel waarschuwing en boete voor Mercedes

Lewis Hamilton is aan de vooravond van de Grand Prix van Saoedi-Arabië een straf bespaard gebleven. Hij moest zich voor twee vermeende overtredingen in de derde vrije training bij de stewards melden, maar kreeg geen sanctie opgelegd.

Voor het negeren van ‘dubbele’ gele vlaggen trof hem geen blaam, omdat Hamilton zowel langs de baan als op zijn stuur niets zag. Wel kreeg Hamilton een waarschuwing voor het in de weg rijden van Nikita Mazepin, toen de Rus aan een snelle ronde bezig was. De stewards oordeelden dat Mercedes in de interne communicatie Hamilton niet goed had geïnformeerd. Omdat dat een teamfout is, krijgt Mercedes een boete van 25.000 euro. Wel is de Brit nog maar één reprimande verwijderd van een gridstraf van tien plekken.

Verstappen crasht, Hamilton op pole

Max Verstappen moet Lewis Hamilton voor zich dulden bij de start van de Grote Prijs van Saoedi-Arabië. Hij crashte in de slotfase van de kwalificatie. Pole voor Hamilton, Verstappen vanaf plek drie, achter Valtteri Bottas.

Het was geen vlekkeloze training voor Hamilton in Saoedi-Arabië. Behalve Mazepin zat hij even daarvoor ook Pierre Gasly in de weg. Vooral bij de Rus scheelde het weinig of de twee waren zwaar gecrasht. Al tijdens de training gaf wedstrijdleider Michael Masi richting het team van Mazepin aan dat het voorval er ‘echt niet goed uit zag’ en kondigde hij een gesprek met Mercedes aan. Bovendien klokte de regerend wereldkampioen zijn snelste tijd op de harde band, op de zachtste compound kon hij zich opvallend genoeg niet verbeteren. Max Verstappen was de snelste coureur in de laatste sessie voor de kwalificatie.

Het negeren van dubbele gele vlaggen liep voor Hamilton dus met een sisser af. ,,In tegenstelling tot andere incidenten dit jaar (Max Verstappen in Qatar, red.), was er geen gele vlag getoond aan de coureur”, aldus de wedstrijdleiding in het verdict. De Brit was de marshal waarschijnlijk al gepasseerd. Op het snelle, smalle stratencircuit in Jeddah kan het negeren van gele vlaggen - bewust of onbewust - tot zeer gevaarlijke situaties leiden.

Voor Hamilton kwam het in Jeddah uiteindelijk allemaal goed. In de kwalificatie greep de zevenvoudig wereldkampioen uiteindelijk zelfs de pole position. De Brit had wel enig geluk doordat concurrent Verstappen met zijn Red Bull in de slotfase de muur ramde. Voor de Nederlander bleef plek drie over. Valtteri Bottas staat zondag op plek 2 tussen Hamilton en Verstappen in.

