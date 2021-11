Lewis Hamilton klaar voor spannende apotheose: ‘Ben in de beste vorm in jaren’

Hamilton hoopte met wat hulp van Valtteri Bottas nog wat verder op Max Verstappen in te kunnen lopen dan uiteindelijk lukte, maar zijn teamgenoot had een dramatische avond onder het kunstlicht in Qatar. ,,Een slechte start en een lekke band, ik weet niet wat er bij hem precies allemaal gebeurde. Wat een ramp voor hem. Ik zal de komende tijd goed met hem gaan samenwerken zodat we in de volgende races hopelijk voor een 1-2 kunnen gaan.”

Met een achterstand van nu nog acht punten ziet Hamilton de laatste races in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi vol vertrouwen tegemoet. ,,Deze weken waren zo lastig voor iedereen, dus dit is een prachtig resultaat. Maar er is geen tijd om te vieren, we moeten door en aan het werk blijven. Ik voel me top en ben in de beste vorm in jaren. De auto is goed en ik voel me heel positief over de komende twee races, waarin we het met deze auto goed moeten doen. Het is heel erg close tussen de twee auto's, daarom is dit zo'n mooie battle.”