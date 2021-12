Lewis Hamilton in de knel door omstreden sponsordeal Mercedes: ‘Ik wist er niets van’

Het moment om er Hamilton naar te vragen, kort na zijn felbevochten pole position in Saoedi-Arabië, was opmerkelijk. Maar twee Britse journalisten wilden van de coureur weten hoe hij over de deal dacht. Eerst weigerde Hamilton te antwoorden, even later deed hij dat alsnog. ,,Ik wist niets van deze overeenkomst. Het was voor mij afgelopen week ook nieuws. Het heeft niets met mij te maken, helaas wordt mijn naam er nu mee geassocieerd omdat het logo op mijn auto zit. Maar of dat zo blijft, gaan we zien. Toto is ermee bezig. Ik was erg bewust van wat daar is gebeurd met al die families.”