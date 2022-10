Lewis Hamilton heeft nog hoop: ‘Het is te vroeg om van een Verstappen-tijdperk te spreken’

,,Het is nog te vroeg om van een Verstappen-tijdperk te spreken. Als hij met Red Bull volgend jaar weer zo dominant is, dan ja”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Verstappen verzekerde zich begin deze maand, met nog vier races te gaan, van zijn tweede wereldtitel op rij in de Formule 1. Met tot dusver dertien zeges heeft hij ook het gedeelde Formule 1-record van meeste overwinningen in een seizoen op zijn naam.

,,Maar de Ferrari’s zijn dit seizoen in de kwalificatie sneller. Ik denk dat ze het grootste deel van het seizoen waarschijnlijk beter hebben gepresteerd dan Red Bull. Het enige wat ze nu moeten doen, is hun snelheid in de race opkrikken en ze zullen op een gelijk niveau komen. Ik denk dat wij met Mercedes een veel, veel steilere heuvel te beklimmen hebben, maar hopelijk is dat niet onmogelijk”, meent de 37-jarige Hamilton.

‘Max uitdagen’

Ferrari-coureur Leclerc, die tweede staat in de WK-stand, is het met de Brit eens. ,,Over één rondje zijn we heel sterk en op hetzelfde niveau als Red Bull, maar in de race worstelen we met onze banden. Ik heb er vertrouwen in dat we Max volgend jaar kunnen uitdagen in de strijd om het kampioenschap, want ik weet hoe hard we werken en ik heb er vertrouwen in dat we de goede kant op gaan.”