Lewis Hamilton geeft na ‘vernederende ervaring’ de hoop op: ‘Ik doe niet meer mee voor de titel’

Ook in Imola heeft het Formule 1-team van Mercedes het tij voorlopig nog niet kunnen keren. Een nulscore in de sprintrace en de pure onmacht daarin van topcoureurs Lewis Hamilton en George Russell, zorgden voor een nieuw dieptepunt in een vooralsnog rampzalig seizoen voor de renstal. Toto Wolff schreef het weekend nu al volledig af, Hamilton deed hetzelfde met zijn titelkansen.

Regerend wereldkampioen bij de constructeurs Mercedes heeft (nog) niet zijn voordeel kunnen doen met het alternatieve format bij de GP van Emilia-Romagna. Gisteren miste het team voor het eerst sinds Japan 2012 met beide auto's het beslissende kwalificatiegedeelte en vandaag werd er tijdens de sprintrace geen winst geboekt met het oog op de race van morgen. George Russell begint de hoofdrace op P12, terwijl Lewis Hamilton zelfs een plekje inleverde en het met P14 op de startgrid moet doen.

,,Ik doe niet meer mee voor de wereldtitel", was de harde conclusie van Hamilton bij Sky Sports. De achterstand van de zevenvoudig wereldkampioen op Charles Leclerc bedraagt nu al 50 punten en het lijkt er niet op dat dit snel minder gaat worden. ,,Ik strijd om de auto beter te leren begrijpen in de hoop dat we verbeteringen kunnen doorvoeren, zodat we gedurende het seizoen vooruitgang boeken. We hebben het niet goed voor elkaar, maar het team werkt wel keihard om de fouten te corrigeren.”

,,Vandaag was het dieptepunt van ons seizoen tot dusver", deed Toto Wolff daar nog een schepje bovenop. ,,Ik denk dat we minstens nog voor de punten kunnen gaan morgen. Maar dat is niet wat we ervan verwacht hadden, dus het is een vernederende ervaring. Daarom kunnen we dit weekend nu al volledig afschrijven", zo was de harde conclusie van de Oostenrijker met nog 63 rondjes over het Autodromo Enzo e Dino Ferrari voor de boeg.

,,We hebben een pad uitgezet waarmee we weten dat we het potentieel uit de auto kunnen halen, maar op dit moment hebben we de sleutel nog niet. En dus moeten we blijven grinden en vertrouwen op de wetenschap, voordat we in een negatieve spiraal belanden.”

