Lesje van Hamilton voor Verstappen: ‘Jij had alles te verliezen, Ocon niets’

Verstappen was woedend op Ocon, omdat de Fransman hem de zege had ontnomen. Als leider in de wedstrijd haalde de Nederlander achterblijver Ocon in, maar Verstappen was er nog niet voorbij, of de coureur van Force India probeerde in de binnenbocht alweer zijn verloren plek terug te pakken, met als gevolg een botsing. ,,Natuurlijk heeft hij dat recht om zijn ronde goed te maken, maar je kunt toch niet tegen de leider van de race crashen. Wie doet zoiets stoms?", had Verstappen geantwoord.