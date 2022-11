‘Lege’ Sebastian Vettel zwaait af: ‘Er is meer dan rondjes rijden in autootjes’

En toen het was klaar, het rijke raceleven van Sebastian Vettel. Mocht hij opeens na een nietszeggende tiende plaats aanschuiven bij Jenson Button, voor een interview in het parc fermé, waar net met de top 3 van de laatste race van 2022 was gesproken. Hoogst ongebruikelijk, maar het zoveelste bewijs van het gigantische respect dat leeft in en naast de paddock voor de viervoudig wereldkampioen (2010-2013) uit Duitsland, die op zijn 35ste in Abu Dhabi zijn laatste Formule 1-weekend beleefde.

Genoeg geracet, tijd voor andere dingen, gaf hij de laatste dagen eindeloos vaak aan. ,,Voor mijn vrouw, mijn kinderen, tijd voor thuis.”

Hij ruilde helmen met collega’s, gaf interview na interview en rende uren na de kwalificatie al een symbolisch laatste rondje met teammedewerkers, concurrenten, journalisten en iedereen die hem bij kon houden, allemaal gekleed in een wit Danke Seb-shirt.

Gestart als negende wist hij ternauwernood nog één WK-puntje toe te voegen aan zijn toch al niet geringe verzameling, met een tiende plaats in zijn laatste race. Dat hij na een rijk raceavontuur toch niet helemaal tevreden bleek met die positie, leek hem zelfs nog het meest te verbazen. ,,Ik denk toch dat ik dit alles nog meer ga missen dan dat ik nu kan beseffen”, was een van de eerste dingen die hij lachend liet optekenen, toen hij voor de laatste keer uit zijn Aston Martin was geklommen, nog met opvallend veel energie voor een coureur die rijp is voor zijn pensioen. ,,Dit was een rare dag, met een een rare aanloop, maar toen de lichten eenmaal uit gingen, was het allemaal weer hetzelfde als altijd. En dan weet je hoe het is, hè. Dan wil je gewoon punten scoren.”

Een laatste keer, maar nu niet meer. Zijn agenda is compleet leeg, de komende weken, maanden. ,,Ik zie wel hoe de dagen er straks uit gaan zien.”

In de mixed zone hobbelde hij van tv-ploeg naar tv-ploeg, plukkend aan het haarbandje dat zijn in het laatste jaar nogal sterk gegroeide lokken op de plaats moet houden. ,,Ik voel me een beetje leeg”, gaf Vettel, viervoudig wereldkampioen bij Red Bull Racing, veelvoudig racewinnaar bij Ferrari en de laatste twee jaar bij Aston Martin, toe. ,,De laatste twee jaar waren sportief teleurstellend, maar rijk voor m’n leven. Ik heb er veel van geleerd, vooral beseft dat het een privilege is om dit te mogen doen. Maar ook dat er veel meer is dan met auto’s in de rondte rijden.”

Vettel groeide als dertiger uit tot spreekbuis van de coureurs, activist soms, zette zich in voor een beter milieu, voor dieren, voor het klimaat. Hij zal daardoor herinnerd worden, in en naast de paddock. Lewis Hamilton regelde (en betaalde) als eerbetoon een afscheidsdiner met alle coureurs. Max Verstappen zette hem in Abu Dhabi het mooiste neer, als een zeldzaam ‘zorgzaam persoon’. Een man die kon vechten om elke centimeter asfalt, maar vorig jaar in Silverstone als eerste op hem stond te wachten toen de Nederlander terugkwam van een medische check na zijn harde crash. ,,Om te vragen of ik oké was, dat zegt veel over wat voor persoon Seb is.”

Ooit een jongetje dat droomde van het hoogste. ,,Ik wil niet de nieuwe Schumacher worden, ik wil de eerste Vettel worden”, vertelde hij eens als tiener aan een tv-station. Dat laatste is hem bijzonder goed gelukt, besloot ook vader Norbert, die in Abu Dhabi aanwezig was, zoals altijd op de achtergrond. Onopvallend maar apetrots. ,,Dank voor alle mooie momenten. En nu genieten.”

