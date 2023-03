Leergierige Nyck de Vries als Rupsje Nooitgenoeg in de F1-paddock: ‘Bahrein voelde als eerste schooldag’

Met samenvatting Max Verstappen na ‘zware dagen’ ook in Saoedische avond de snelste: ‘Ik voel me nu weer goed’

Ook in de representatieve tweede training heeft Max Verstappen in Saoedi-Arabië de snelste tijd op de klokken weten te zetten. Alleen Fernando Alonso en Sergio Pérez kwamen nog enigszins in de buurt van de Nederlandse wereldkampioen, die morgen de te kloppen man is in de strijd om pole position.