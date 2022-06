Leclerc pakt ook pole in Bakoe, Pérez duwt Verstappen van eerste startrij

Met videoMax Verstappen hield er al rekening mee. Ook in Azerbeidzjan is de Ferrari van Charles Leclerc over één vliegende ronde net wat sneller. Voor de vierde keer op rij staat de Monegask morgen op pole position. De Nederlander start vanaf plek drie, achter zijn teamgenoot Sergio Pérez.

Door Rik Spekenbrink



Net als andere jaren is Max Verstappen in Bakoe nog niet helemaal in zijn element. De ‘ahhhhh!’ meteen na de kwalificatie vertelde veel. Dat Charles Leclerc in de Ferrari sneller zou zijn, had de Nederlander voorzichtig ingecalculeerd, zo zei hij vrijdagavond. Maar teamgenoot Sergio Pérez had hij uiteraard graag voorgebleven. De Mexicaan, twee weken geleden winnaar in Monaco, verkeert in goede vorm. Hij was in de drie vrije trainingen al sneller dan de regerend wereldkampioen en WK-leider, en dat lukte hem in de kwalificatie in Azerbeidzjan ook. Leclerc was een kwart seconde rapper dan Pérez, die op zijn beurt Verstappen zes honderdsten achter zich liet.

,,Ik maakte wat kleine foutjes, na een goede start van de laatste ronde”, zei Verstappen. ,,Niet ideaal, maar als team doen we het goed met een tweede en derde plek. Het biedt kansen voor de race van morgen. Over één ronde missen we wat snelheid, over een race zouden we goed moeten zijn”, was de Nederlander toch niet helemaal ontevreden.

De kwalificatie, die al een kwartier later begon omdat de derde vrije training ook moest worden uitgesteld, liep in Q1 al vertraging op door een rode vlag. Lance Stroll ging tot twee keer toe de fout in. Verstappen had de snelste tijd genoteerd, elf duizendsten sneller dan Pérez.

Disbalans

In het middelste deel van de kwalificatie had Verstappen opnieuw wat last van disbalans in zijn auto, zo meldde hij over de boordradio. Hij klokte de vierde tijd, Pérez was nu de snelste. Duidelijk werd dat vier coureurs in het beslissende deel Q3 om de pole zouden gaan vechten, beide Ferrari-mannen en de ‘Bulls’.

Eén voor één begonnen ze aan een eerste vliegende ronde, Verstappen als laatste. Meteen werd duidelijk dat hij in de eerste sector tijd liet liggen. Daar maakte de Limburger nog wel wat van goed, maar verder dan de vierde tijd kwam hij niet. Sainz leidde, voor Leclerc en Pérez. ,,Ik heb de eerste sector verpest, het zat allemaal in die eerste bocht”, meldde Verstappen aan zijn engineer. Met andere woorden: er was duidelijk ruimte voor verbetering, in die allerlaatste poging.

Sainz maakte nu een misser, terwijl Leclerc er de ideale ronde uit wist te persen. Verstappen had nu een perfecte eerste sector, maar verloor daarna iets aan tijd. Net als in alle vrije trainingen waren Leclerc en Pérez uiteindelijk net iets sneller. Zo start de top drie van het WK morgen in Bakoe ook vanaf de eerste drie plekken, alleen in een andere volgorde.

Bekijk het indrukwekkende rondje van Charles Leclerc:

