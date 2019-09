Leclerc: Moeilijk om van eerste zege te genieten

Ricciardo twijfelde of hij wel moest starten na dood Hubert: ‘Is dit het allemaal wel waard?’

18:27 Daniel Ricciardo heeft getwijfeld of hij na de dood van Anthoine Hubert wel van start had moeten gaan in de GP van België. ,,Ik ben blij dat het allemaal voorbij is. Op een of andere manier tonen we ons respect door te racen, maar ik denk dat niemand dit eigenlijk wilde.”