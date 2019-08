Leclerc maakt favorietenrol waar met pole, Verstappen begint als vijfde

,,Dit voelt heel goed’‘, reageerde Leclerc, in zijn nopjes. ,,We waren heel sterk en dat voelde geweldig.‘’



De grote vraag is echter of Ferrari het nu ook eens af gaat maken. Voor de vierde keer dit jaar staat een Ferrari vooraan het veld. Leclerc startte eerder in Bahrein en Oostenrijk vooraan en Vettel in Canada. Geen van die drie buitenkansjes leverde echter een zege op voor de Italianen. De laatste keer dat de Scuderia nog eens won, was vorig jaar in Texas, toen Kimi Räikkönen de snelste bleek. Leclerc won nog niet in Italiaanse dienst, Vettel voor het laatste precies een jaar geleden op Spa.