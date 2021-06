Leclerc grijpt pole na ‘stomme kwalificatie’ vol crashes, Verstappen start als derde

Zoals zijn teammanager Christian Horner hem al gerust probeerde te stellen over de radio: morgen is pas de race, alles is nog speelbaar. Dat erkende ook Charles Leclerc, die bijzonder beduusd reageerde na de negende pole uit zijn carrière. ,,Met een shitrondje”, bekende de Monegask, die nog maar had moeten zien of hij die pole had kunnen verdedigen zonder crashes. ,,En morgen wordt het ook moeilijk genoeg met een Mercedes en Red Bull om me heen.” Twee weken geleden legde Leclerc ook al beslag op pole, maar zijn race in ‘zijn’ Monaco viel nog voor het begin van de race in het water.



Hamilton was op zijn beurt juist heel opgetogen over P2. ,,Dit hadden we niet verwacht, een immens resultaat”, vertelde de wereldkampioen, die heel het weekend al aan het worstelen was in Azerbeidzjan. ,,We hebben zo enorm veel aan moeten passen aan de auto, tot laat door moeten werken. Ik ben trots op het hele team, dit was een uitstekend resultaat.”