Leclerc erkent ‘grote fout’, Wolff zegt sorry tegen Hamilton voor slechte auto: ‘Niet te besturen’

Totaal onnodig verspeelde Charles Leclerc vanmiddag zeven zekere punten in Imola. Tien rondes voor het einde nam hij op P3 een te groot risico en schoof hij de bandenstapel in. De Monegask kon door, maar moest genoegen nemen met de zesde plaats. Voor de WK-leider zat er niets anders op dan zelf het boetekleed aan te trekken. ,,Dit was niet goed. Ik heb dit seizoen nog bijna geen fouten gemaakt en dan maak ik vandaag ineens zo'n grote", vertelde hij voor de microfoon van Viaplay . Voor dat moment lukte het Leclerc sowieso niet om voorbij Sergio Pérez te komen. ,,Als we realistisch zijn, was Red Bull in alle omstandigheden te sterk voor ons. Ik probeerde dichter bij ‘Checo’ te komen om hem op een later punt in te kunnen halen, maar pushte te hard en daardoor ging het mis.”

Dan naar Mercedes. Terwijl zijn teamgenoot George Russell de meubels op Imola nog enigszins wist te redden met de vierde plek, finishte Lewis Hamilton opnieuw machteloos als veertiende nadat hij in een DRS-trein belandde. ,,Sorry voor wat je vandaag hebt moeten besturen. Ik weet dat dit niet te doen is. We komen er wel, maar dit was een verschrikkelijke race”, leek Toto Wolff zich over de boordradio te schamen tegenover de zevenvoudig wereldkampioen. Die stelde zijn teambaas gerust. ,,Maak je geen zorgen, Toto. We moeten gewoon hard blijven werken.” In het interview na afloop voegde Hamilton daar nog wat sombere woorden aan toe. ,,Vandaag was een moeilijke, veel meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Op zijn minst haalden we het einde van de race...”

Heel anders was de stemming bij Lando Norris, die een aantal coureurs voor zich zag wegvallen en uiteindelijk naar het podium mocht. Of de Brit genoten had? ,,Ja. Ik had een goede start die me meteen voor de Ferrari’s bracht. Zij zouden in de race altijd sneller zijn, maar die start hield me voor de chaos vlak achter ons. Vanaf dat moment zat de snelheid er gewoon goed in. Het was natuurlijk niet genoeg om met de voorste mannen te kunnen vechten, maar we waren beduidend sneller dan de concurrenten achter ons. Dat ik hier op het podium sta is wel heel verrassend, want met alles in de top 10 waren we blij geweest vandaag. Al het harde werk van het team begint zich uit te betalen.” Norris oogde voor de camera van Viaplay wat beduusd. ,,Ik heb wat champagne gedronken en die is me niet helemaal goed gevallen, maar Max dwong me", lachte hij.