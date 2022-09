Leclerc en Hamilton niet bang voor oranjezee in Zandvoort: ‘Juist leuk dat fans zo gepassioneerd zijn’

Door Marijn Abbenhuijs



‘Neem een duik in de oranjezee.’ Het is één van de slogans rondom de Dutch Grand Prix. Zandvoort, volgepakt met Nederlandse Formule 1-fans, is een plek om je in onder te dompelen. Om te genieten van de passie en het enthousiasme van de liefhebbers. Het moet voor één coureur in het bijzonder aanvoelen als een warm bad: Max Verstappen, uiteraard. De wereldkampioen, die de F1-gekte in Nederland zo nadrukkelijk heeft aangewakkerd.