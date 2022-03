Leclerc dacht niet dat Verstappen hem nog zou inhalen na herstart: ‘Had hem weer afgeschud’

Charles Leclerc kwalificeerde zich zaterdag op pole en bracht 24 uur later ook de overwinning in veilige haven in Bahrein. Het betekende voor de Monegask zijn derde F1-zege en bevestigde nog maar eens dat Ferrari terug is in de top van de koningsklasse. ,,Ik maakte aan het einde nog even een grapje door te zeggen dat er iets geks aan de hand was met de motor.”

Zijn eerste twee GP-zeges kwamen in 2019 in een tijdspanne van amper een week. Sindsdien moest Charles Leclerc tweeënhalf jaar wachten op nieuw succes. In hoeverre deze in Bahrein anders aanvoelde dan die op Monza en Spa-Francorchamps? ,,Een overwinning is natuurlijk altijd speciaal. Ik voel me als coureur ook echt gegroeid sinds 2019. Die op Monza gaf natuurlijk een geweldig gevoel, en vandaag voelde ik dat we alles onder controle hadden. Er waren wat spannende momenten op de baan met Max na de eerste pitstop en ook na de safety car. Maar gelukkig hebben we alles goed kunnen managen en kon ik de overwinning naar huis rijden.”

,,Ik denk niet dat hij me nog zou hebben ingehaald", blikt Leclerc bij Sky Sports nog even terug op zijn strijd met Max Verstappen. Ook na de safety car, toen de Monegask het tempo mocht bepalen, sloeg hij alweer gauw een gaatje. ,,Ik heb het gevoel dat ik hem na de herstart weer had afgeschud, dus het zou lastig voor hem zijn geweest om me nog in te halen. Daarna kreeg ik het ritme er goed in en wist ik het gat stabiel te houden.”

Volledig scherm Charles Leclerc viert zijn overwinning voor Ferrari. © ANP / EPA

,,Ik maakte aan het eind nog even een grapje door te zeggen dat er iets geks aan de hand was met de motor. Dat zullen de engineers vast niet leuk gevonden hebben, maar ik had dat eerder in de race al bedacht voor het geval ik geen problemen zou tegenkomen. Toen kreeg Max die wel, en was het voor mij bidden dat ik wél de finish zou halen.”

Bekijk hier de hoogtepunten van de openingsrace in Bahrein, met een episch gevecht tussen Charles Leclerc en Max Verstappen, en een uitvalbeurt van de wereldkampioen.

