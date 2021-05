Lang rijdt Veekay voorop, maar dan is er toch nog die gevreesde vertraging

Door Arjan Schouten



Niet een jonge, gretige coureur uit Noord-Holland, maar een geslepen routinier uit Brazilië vierde na drie uur racen in Indianapolis een groot feest met de 135.000 aanwezige toeschouwers. ‘Spiderman’, die in 2001, 2002 en 2009 ook al won sprong de hekken in, terwijl Rinus van Kalmthout toch wat teleurgesteld uit zijn auto klom na een sterke race, met ‘slechts’ een top-10 notering. De 20-jarige Hoofddorper, gestart van P3, had zich er meer van voorgesteld. Veel meer.



Gesmeerd liep het allemaal nog, de eerste honderd rondjes van de Indy 500. De strategie klopte, het tempo klopte, zijn auto liep zo straks als een snaar. ‘Veekay’ wilde ‘steady’ top-5 rijden in de eerste 100 rondes en dat deed hij. Uit de problemen blijven, want de Indianapolis Motor Speedway ‘kiest zijn eigen winnaars’, vertelde de Nederlander voorafgaand aan zijn tweede deelname. Vier pitstops overleefde hij. De twee chaotische ‘cautions’ kwam Van Kalmthout heelhuids door. Maar op het moment dat de klepel écht vol naar beneden moest, was de beste rookie van seizoen 2020 nergens meer.